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Spor, Futbol

Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında BG Grup 4 Eylül stadında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Halife Yalçınkaya  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Sivas'ta puanlar paylaşıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

8. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan, defans ve kaleci arasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yusuf Erdoğan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

17. dakikada Ziya Erdal'ın pasında Efkan Bekiroğlu, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

21. dakikada Moutoussamy'nin pasında topla buluşan Charisis, ceza sahası dışından sert vurdu. Üst direğe çarpan top auta gitti.

26. dakikada defanstan seken top, Murat Paluli'nin önünde kaldı. Murat Paluli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Murat Paluli'nin geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural çalım atmak isterken topu Yusuf Erdoğan'a kaptırdı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale etti, meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

75. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf Erdoğan ortaladı, Muhammet Tunahan Taşçı'nın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76. dakikada Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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