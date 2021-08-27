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Spor, Futbol

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Serhat Zafer   | 27.08.2021
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü

Sivas

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde dün deplasmanda rakibine 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

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