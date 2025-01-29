Dolar
35.78
Euro
37.33
Altın
2,751.69
ETH/USDT
3,105.40
BTC/USDT
102,407.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'un golcüsü Fode Koita'dan birlik ve beraberlik açıklaması

Net Global Sivasspor'un Gineli futbolcusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı ekibin hedefleri bulunduğunu ve kendisinin de bu hedefler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduğunu belirtti.

Halife Yalçınkaya  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Sivasspor'un golcüsü Fode Koita'dan birlik ve beraberlik açıklaması

Sivas

Koita, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, ligde geçen hafta Bellona Kayserispor'la oynadıkları karşılaşmada iyi bir atmosfer olduğunu ve her maçta bunu görmek istediklerini vurguladı.

İyi bir ekibe sahip olduklarını aktaran Koita, "Her zaman beraber olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim ilk pozisyonum forvet ancak problem yok, her yerde oynarım. Biz bir takımız ve hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Daha önce İstanbul ve Trabzon'da yaşadığını hatırlatan Koita, şöyle devam etti:

"İstanbul çok farklı, büyük bir şehir. Her şey var. Ailem İstanbul'u çok seviyor. Orada bir evim de var. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamayı düşünebiliriz. Sivas ve Trabzon ise daha küçük ve sakin şehirler. Sivas'ta insanlar bana çok iyi davranıyor. Adaptasyonum genelde zor olur ama Sivas'ta kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Taraftarlarla da aramız çok iyi."

Takımdaki Emirhan Başyiğit ve Emre Gökay gibi genç yetenekler hakkında da konuşan Koita, onlara daha çok çalışmaları önerisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti
Kartalkaya'daki yangından kurtulan otel personeli yaşadıklarını anlattı
Savunma sanayisinde 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Marzuk'u kabul etti
Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Benzer haberler

Sivasspor'un golcüsü Fode Koita'dan birlik ve beraberlik açıklaması

Sivasspor'un golcüsü Fode Koita'dan birlik ve beraberlik açıklaması

Sivasspor'dan 5 gollü galibiyet

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor’u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet