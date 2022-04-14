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Spor, Futbol

Sivasspor'dan 'Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı' iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Göksel Cüneyt İğde   | 14.04.2022
Sivasspor'dan 'Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı' iddialarına yanıt

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Çalımbay ile sezon sonunda yolların ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ve haberler yer aldığı belirtildi.

Spekülasyon haberlerin hızla yayıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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