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Spor, Futbol

Sivasspor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Serhat Zafer, Hilmi Sever   | 19.11.2021
Sivasspor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Sivas-İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor, 18 puanlı rakibi Medipol Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunurken, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan turuncu-lacivertli ekip, üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Demir Grup Sivasspor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

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