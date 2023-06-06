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Spor, Futbol

Sivasspor ve Kayserispor sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Halife Yalçınkaya  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Sivasspor ve Kayserispor sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı

Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

İlk yarı

1. dakikada Leke James'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Charisis topun gelişine sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi, Leke James'in vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde bulunan Caner Osmanpaşa ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı.
Sol kanattan Mane'nin pasında orta alanda topla buluşan Ramazan topu ceza alanına giren Uzodimma'ye verdi. Kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan Parlak'ın yerden sert şut çekti. Kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Leke James'in pasında sağ kanattan ceza alanına giren Robin Yalçın, topa sert vurdu. Top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.

82. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ahmed Musa, topa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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