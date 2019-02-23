Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: Türkiye'de kim ağlarsa hakemler onların yanında oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, son iki maçlarını kaybettiklerini ve bu durumu analiz edeceklerini belirtti.

Halife Yalçınkaya  | 23.02.2019
Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: Türkiye'de kim ağlarsa hakemler onların yanında oluyor

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. 

Oyunun ilk bölümünde istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını belirten Uzğur, "Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde ise tempoyu yükselttik, istediğimiz pozisyonları bulduk ve gol attık. Daha fazla gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Uzğur, şunları kaydetti:

"Hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu mücadeledeki olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip, daha iyi maçlar çıkartmak için çalışacağız. Son iki haftadır kişisel hataları biraz fazla yaptık. Atağa çıkarken toplar kaptırdık ve bu da bir takımın oyununu bozan en büyük etkenlerden biri. Türkiye'de kim ağlarsa, bir hafta sonra maalesef hakemler onların yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan gerçekten sıkıldık. İlgililer herhalde bunu takip ediyorlardır." 

Korkmaz: Kazandığımız için çok sevinçliyiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayarak 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımının oyuna hakim taraf olduğunu dile getiren Korkmaz, girdikleri gol pozisyonlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

İkinci yarıya da iyi başladıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Golü yedikten sonra bir panikleme dönemi oldu. 7 maçtır kazanamamanın vermiş olduğu bir stres, baskı vardı. Sivasspor, kendi evinde kaybetmiyor, çok güçlü bir takım. Çok yetenekli hocaları olan bir takım. Sivasspor'u kendi evinde yenmek bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla kazandığımız için çok sevinçliyiz. Hem iyi oynadık hem de hak ettiğimiz 3 puan aldık."

Korkmaz, 7 hafta sonra galip geldikleri için ayrıca mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Antalyaspor Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Antalyaspor Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Sivasspor'un konuğu Antalyaspor

Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Medipol Başakşehir Antalya deplasmanında

Medipol Başakşehir Antalya deplasmanında
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Antalyaspor lideri puansız göndermek istiyor

Antalyaspor lideri puansız göndermek istiyor