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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde her takımın telafisi olmayan maçlar oynadığını belirtti.

Serhat Zafer   | 24.06.2020
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi

Sivas

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları maçı değerlendirdi. 

Kalan maçları final niteliğinde gördüğünü aktaran Çalımbay, "Konya deplasmanına çok eksikle gittik ama iyi mücadele ettik, golümüzü de bulduk. Zaman zaman çok iyi oynadık. Maçın ikinci yarısında kontrolü elimize aldık ve pozisyonlar da bulduk. Konya'ya tam kadro gidebilseydik, alternatifimiz de olurdu. Oradan alınan 1 puan iyi." ifadelerini kullandı.

Ligin 29. haftasında sahalarında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kayserispor telafisi olmayan maçlar oynuyor, hepsini biliyoruz. Oynadığımız maçları herkes kolay zannediyor ama hiç de kolay değil. Hepsi can derdinde, bütün şanslarını kullanıyorlar. Bizim maçlarımız zor geçecek. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Hes Kablo Kayserispor maçını kazanacağız. Bu maçı alabilmemiz için hepimizin kapasitesinin çok üstüne çıkması gerekiyor. Dışarıdan herkesin gördüğü gibi görmüyoruz bu maçları. En zor maçlardan bir tanesini bu hafta oynayacağız."

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