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Spor, Futbol, Koronavirüs

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Halife Yalçınkaya   | 02.12.2020
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sivas

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.


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Karantina sürecinin başladığını belirten Çalımbay, "Hem ülkemiz, hem de bizim için önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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