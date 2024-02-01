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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Sivas

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 29 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal ile sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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