Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Sivas
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Murat Paluli, Clinton N'jie ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.