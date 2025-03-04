Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret

Sivas
Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti.
Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda dün RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Sivasspor, 27. haftada evinde Göztepe ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.