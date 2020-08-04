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Spor, Futbol

Sivasspor İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i renklerine bağladı.

Halife Yalçınkaya   | 04.08.2020
Sivasspor İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ağustos 1991'de dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı.

Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu formaları giyen Felix, son olarak Piast Gliwice'de top koşturdu.

Forvet arkası olarak görev yapan Felix, geçen sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.

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