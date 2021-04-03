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Spor, Futbol

Sivasspor ile Trabzonspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 32. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Halife Yalçınkaya   | 03.04.2021
Sivasspor ile Trabzonspor puanları paylaştı Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Süper Lig'in 32. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

İlk yarı 

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı 

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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