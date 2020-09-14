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Spor, Futbol

Sivasspor Fayçal Fajr'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'i kadrosuna kattı.

Serhat Zafer   | 14.09.2020
Sivasspor Fayçal Fajr'i transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Fajr, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.

Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.

Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.

Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.


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