Sivasspor Akhisarspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 8 maçtır yenilmeyen Sivasspor, Akhisarspor karşısında da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

SİVAS

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Ahkisarspor ile karşılaşacak.

Ligde son iki maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Akhisarspor maçıyla çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Arouna Kone, Hugo Vieira ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sivasspor evinde kaybetmiyor

Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı 10 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. İç sahada sadece Kasımpaşa'ya yenilen Sivasspor, evinde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini Akhisarspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor 28 puanla ligin 9. sırasında yer alırken, Akhisarspor ise 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Muhabir: Serhat Zafer