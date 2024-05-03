Sinema Genel Müdürlüğü 1960'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının görüntülerini paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler paylaştı.
Ankara
Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.
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Fenerbahçe Spor Kulübünün 117. yaşı kutlu olsun.1960 yılında Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler...https://t.co/MSQqrPWrl1 pic.twitter.com/Phv6QIVPXQ— Film Mirasım (@FilmMirasimKTB) May 3, 2024