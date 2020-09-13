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Spor, Futbol

Sergen Yalçın siyah-beyazlı futbolcularla internet üzerinden görüştü

Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Hilmi Sever   | 13.09.2020
Sergen Yalçın siyah-beyazlı futbolcularla internet üzerinden görüştü

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.

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