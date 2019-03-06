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Spor, Futbol

Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Hüseyin Eroğul  | 06.03.2019
Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.

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