Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina takımla çalıştı

İstanbul
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ana bölümünde taktik oyun oynanan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın, antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan, antrenmandan önce Sofiane Feghouli'nin 30. yaş gününün kutlandığı belirtildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.