Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,856.30
BTC/USDT
68,820.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Abdullah Doğan, Savaş Güler  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Konya

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

Konyaspor'da değişiklik yok

Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.

Konyasporlu taraftarlar tribünleri doldurdu

Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır

Benzer haberler

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti

Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Galatasaray kafilesi, Konya'ya gitti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı
Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta

Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta
Galatasaray, 4 Fenerbahçeli futbolcunun PFDK'ye sevki için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, 4 Fenerbahçeli futbolcunun PFDK'ye sevki için TFF'ye başvurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet