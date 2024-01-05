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Spor, Futbol

Samsunspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlyas Gün  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Samsunspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Ligde topladığı 15 puanla 18. sırada yer alan Samsun ekibi, puan cetvelinde hemen üstünde bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, 17. sırada yer alıyor.

Samsun ekibinde Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları geçen Zeki Yavru, Youssef Ait Benasser ve Taylan Antalyalı'nın durumu maç saatinde belli olacak.

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