Samsunspor, erteleme maçında yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Samsun
Ligde 3 Eylül'de Yılport Samsunspor-İstanbulspor arasındaki maç, yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç, yarın kaldığı yerden devam edecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra transfer edilen Ercan Kara, Flavien Tait, Carlo Holse, Landry Dimata, Muhammet Gümüşkaya ve Mickael Tırpan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Taylan Antalya'nın ise 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.
Atakaş Hatayspor maçında sol kasığından sakatlanan ve tedavisine başlanan Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Samsun ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
İstanbulspor, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak
Ligde geride kalan 10'ar maçta 5'er puanı bulunan iki ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.
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