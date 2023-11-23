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Spor, Futbol

Samsunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, 26 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maçta tüm enerjilerini sahaya yansıtarak sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Samsunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet peşinde Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yarından itibaren Beşiktaş maçına tam kadro hazırlanacaklarını vurgulayan Gisdol, milli takımlara giden tüm oyuncularının Samsun'a geldiğini hatırlatarak, "Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. Bireysel anlamda kaliteli oyuncuları var. Son maçtan önce hoca değişikliğine gittiler. Bize karşı nasıl bir kadroyla çıkacaklarını bu sebepten bilemiyoruz. Bizim kendisini iyi hissetmeyen ve sakatlıkları olan bazı oyuncularımız var. Pazar gününe kadar ne olacağına bakmamız lazım. Evimizde önceki karşılaşmalarda çok iyi performans gösterdik. Tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Takım olarak Beşiktaş maçına odaklandıklarını vurgulayan Gisdol, "Hangi maçı oynarsak oynayalım 3 puan için sahaya çıkıyoruz. Önde basmak mı, belli bir bölgede beklemek mi rakibe göre pozisyon alıyoruz. Üçüncü bölgede gol atma sorunu yaşıyorsanız bu formasyonla ilgili bir durum değildir. Hepimiz doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Gerek Pendikspor gerekse önceki maçlarda çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlara doğru odaklanıp ona göre çalışırsak gol atamama sorununu da çözebiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tribünden hocalık yapmak gibi bir tecrübem olmamıştı"

Gisdol, 25 yaşından itibaren futbolun içinde olduğunu ve ilk kez Pendikspor maçında kırmızı kart gördüğüne ve cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında tribünde olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Pendikspor maçında gördüğüm kırmızı karta çok şaşırmıştım. Hakeme sadece kibarca bir soru sordum. Bu sebepten kırmızı kart gördüm. Sonuç olarak bu durumu kabul etmem gerekiyor. Buna benzer bir olayı önceki kariyerimde kesinlikle yaşamadım. 25 yaşından beri hocalık yapıyorum. Daha önce tribünden hocalık yapmak gibi bir tecrübem olmamıştı. İyi bir takımım, iyi bir hoca grubum var. Maçlardan önce tüm detaylar hakkında konuşuyoruz. Onların da ben yokken takımı sahadan iyi bir şekilde yönlendireceklerinden eminim."

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