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Spor, Futbol

Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor

Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. Hafta Kasımpaşa-Göztepe ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

Emrah Oktay   | 13.03.2020
Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor

İstanbul

Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

Yarın:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

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