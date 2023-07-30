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Spor, Futbol

Şampiyonlar Turu 2023'te Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Şampiyonlar Turu 2023'te Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti Fotoğraf: Michael Gonzalez - AA

Ankara

ABD'de düzenlenen turnuvada, yeni sezonun ilk "El Clasico" mücadelesinde, İspanya'nın iki ezeli rakibi Barcelona ile Real Madrid, Arlington kentindelki AT&T Stadı'nda karşılaştı.

Barcelona, 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler'in yokluğunda, Real Madrid'de yeni transferlerden Jude Bellingham, mücadelede görev aldı.

Organizasyonda, Barcelona, Real Madrid'in yanı sıra İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

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