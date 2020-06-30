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Spor, Futbol

Salah'tan Liverpool taraftarına övgü: Onların desteği olmadan yapamazdık

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Salah, 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 30.06.2020
Salah'tan Liverpool taraftarına övgü: Onların desteği olmadan yapamazdık Fotoğraf: Metin Pala/AA

Ankara

Muhammed Salah, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini belirterek, "Herkes için özellikle de taraftarlar için inanılmaz bir duygu. Onların desteği olmadan yapamazdık. Oyuncular gibi onlar da büyük bir iş başardılar." ifadelerini kullandı. 

Liverpool'a geldiği zaman hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini kaydeden 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Bana birini seçmem gerekirse hangisini seçeceğimi soruyorlardı. Şimdi ikisini birden seçtiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.


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