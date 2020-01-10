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Spor, Futbol

Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medyadan yaptığı "Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz" paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, konuya açıklık getirdi.

Halife Yalçınkaya   | 10.01.2020
Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti

Sivas

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün şahsi hesaplarımdan profesyonel medya sorumlularım tarafından atılan 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine zorunlu açıklama gereği duymuş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yapılan açıklama, tamamen ikinci yarı maçlarının zor geçeceğini ima ederek atılmış olup, farklı yerlere çekilmesini katiyen kabul etmemekteyim. Kimseyi karalamak gibi bir şey olamaz. Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Fatih Terim'in paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 24 Aralık 2019'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanmıştı. Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

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