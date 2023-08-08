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Spor, Futbol

Rekabet Kurulunun maç yayınları hakkındaki geçici tedbir kararı yeni sezonda da uygulanacak

Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında uygulanan geçici tedbirin 2023-2024 sezonunda da uygulanmaya devam etmesini kararlaştırdı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Rekabet Kurulunun maç yayınları hakkındaki geçici tedbir kararı yeni sezonda da uygulanacak

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu şirketin özet yayın haklarını "ayrımcı" ve "sömürücü" şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları önlemek için toplandı.

Kurul, "Türkiye Süper Ligi ve 1.Ligi müsabakalarının yayın hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin; 2023-2024 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesini temin etmeye yönelik" geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurulu, geçen yıl Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.



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