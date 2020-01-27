Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sürsürü mahallesindeki kurtarma çalışmalarını inceliyor
logo
Spor, Futbol

Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.01.2020
Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi

Ankara

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.

Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Real Madrid La Liga'da ilk sıraya yükseldi

Real Madrid La Liga'da ilk sıraya yükseldi

Fenerbahçe'den TFF'nin erteleme kararına tepki

Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda kritik 3 puan

Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi

Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten genç futbolculara tavsiyeler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten genç futbolculara tavsiyeler
Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı