Real Madrid La Liga'da ilk sıraya yükseldi

Ankara
Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.
Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.
Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.
Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.