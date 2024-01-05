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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
RAMS Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Opoku ve Ba ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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