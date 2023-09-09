Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,860.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı.
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hilmi Sever  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Çağdaş Atan için 11 Eylül Pazartesi günü imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul ekibi, 6 gün önce teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Ege bölgesi için gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet