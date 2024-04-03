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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Üç maçlık galibiyet serisi MKE Ankaragücü yenilgisiyle sona eren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonunda 42 puana sahip.

Son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ise 46 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş sahasında 1-0 kazanmıştı.

Deniz Türüç cezalı

​​​​​​​RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 futbolcu yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Pendikspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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