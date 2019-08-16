Euro
6.16
Dolar
5.55
BIST 100
96,634.50
Altın
1,509.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı.

Erkan Tiryaki   | 16.08.2019
Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

İstanbul

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı, en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonun son 6 haftasıyla, 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında toplam 14 maç kalesini gole kapatamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor

Benzer haberler

Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

Steven Nzonzi İstanbul'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı

Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti
'Süper Lig, mücadeleci, çok zor ve iyi bir lig'

'Süper Lig, mücadeleci, çok zor ve iyi bir lig'
Galatasaray'ın lig rekorları

Galatasaray'ın lig rekorları