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Spor, Futbol

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Bozhan Memiş  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Fotoğraf: Hakan Akgün - AA

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.

Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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