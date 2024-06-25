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Spor, Futbol

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Istanbul

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

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