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Spor, Futbol

PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a 1 maç men cezası verdi.

Can Öcal  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor'un antrenörü David Pietrzyk ile İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.

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