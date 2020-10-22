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Spor, Futbol

PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 22.10.2020
PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası

İstanbul

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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