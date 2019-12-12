Euro
6.43
Dolar
5.78
BIST 100
110,114.70
Altın
1,466.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç ceza verdi.

Hüseyin Eroğul   | 12.12.2019
PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Rumen teknik adama, İttifak Holding Konyaspor maçında rakip taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa'ya akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Disiplin kurulunun, çeşitli ihlallerden dolayı Kasımpaşa'ya 48 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a 44 bin lira, Göztepe ve Trabzonspor'a 24 bin lira ceza verdiği açıklandı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un atletik performans antrenörü Mehmet Göker Özdemir'e İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hakemine yönelik davranışları nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira ceza verildiği ifade edildi.

Kurulun ayrıca, Kasımpaşa, BTC Turk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmettiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti

Benzer haberler

TFF: Federasyonun kapısı futbol ailesinin içindeki herkese açıktır

TFF: Federasyonun kapısı futbol ailesinin içindeki herkese açıktır

TFF'den limit artırımı açıklaması

PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza

TFF kulüplerin harcama limitlerini artırdı

TFF kulüplerin harcama limitlerini artırdı
TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama

TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama
Ahmet Nur Çebi'den karamsar tablo

Ahmet Nur Çebi'den karamsar tablo