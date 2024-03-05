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Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

Emre Doğan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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