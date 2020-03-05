PFDK'dan Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç ceza

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Spor, Futbol

PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Lingani Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

Ercan Doğan   | 05.03.2020
PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Lingani Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Hadebe, 3 maç men cezası aldı.

PFDK, Fraport TAV Antalyaspor'un 150, Hes Kablo Kayserispor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a 55, Altay'a 12, Eskişehirspor'a 18 bin lira para cezası verildi.

Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu 2 maç men, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.






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