Dolar
28.90
Euro
31.16
Altın
2,017.23
ETH/USDT
2,301.00
BTC/USDT
44,052.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

Emrah Altunkaya  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Datça'da denizde hortum oluştu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (İİT)üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi toplam ticaretimizin yüzde 19'unu oluşturuyor

Benzer haberler

PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet