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Spor, Futbol

PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin lira para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ceza uyguladı.

Erden Timur'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında ise isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurula sevk edilen isimlerden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a, kulüp resmi sitesinde yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandı.

Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 100 bin lira ceza verdi.

PFDK; Beşiktaş'a 300 bin lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor'a da 56'şar bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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