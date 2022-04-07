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Spor, Futbol

PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Larin'e 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'e 1 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 07.04.2022
PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Larin'e 1 maç men cezası verdi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Larin'in bir maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Gaziantep FK'nin Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji ile Çin'in Şanghay Port takımına transfer olan Göztepe'nin eski futbolcusu Cherif Ndiaye'ye 2'şer maç men cezası verildiği aktarıldı.

Çeşitli nedenlerle Altay'a 594 bin lira, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in çeşitli gerekçelerle 6 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi. Tuzlaspor'a 48 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 24 bin lira ve Yılport Samsunspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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