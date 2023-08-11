Dolar
27.05
Euro
29.74
Altın
1,918.34
ETH/USDT
1,849.60
BTC/USDT
29,403.00
BIST 100
7,512.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunuyor Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için Gaziantep Havalimanı’nda karşılama töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'e ilk kez yükselen Pendikspor, sezonun ilk haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek

İstanbul

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren İstanbul temsilcisi, kadrosunu 16 yeni isimle takviye etti.

Yabancı oyuncu olarak Romero, Sequeira, Diaby, Vukovic, Tzavellas, Welinton, Eze ve Rassoul'u alan Pendikspor, yerli oyuncu transferinde ise Erdem Canpolat, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Akdağ, Furkan Mehmet Doğan, Muhammet Enes Erdem, Halil Akbunar ve Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

İki takım 2013-2016 yılları arasında TFF 2. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibi 2 galibiyet alırken, 1 maçı da Hatay temsilcisi kazandı. 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Oynanan 6 karşılaşmada her iki takım da rakip filelere 7'şer gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığındaki görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlandı
DHKP/C'nin gençlik yapılanması soruşturmasında 12 sanık hakkında dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü

Benzer haberler

Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray lige iyi başlıyor

Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü'nün "ilk hafta" hasreti

MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak

MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet