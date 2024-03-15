Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u mağlup etti

İstanbul
İlk yarı
5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
Bu sonuçla Pendikspor, ligde 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakada hanesine puan yazdıramamıştı. Siltaş Yapı Pendikspor, puanını 29'a yükseltti.
İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, 13 puanla son sırada yer alıyor.
75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.
90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.
Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.