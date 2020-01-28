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Spor, Futbol

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya gitti: Tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum

Feyenoord'la transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, "Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum." dedi.

Ercan Doğan   | 28.01.2020
Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya gitti: Tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum

İstanbul

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'la transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya gitti.

Oğuzhan Özyakup, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son sezonlarda performansının çok tartışıldığını belirterek, "Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum." dedi.

Bu yıl için Avrupa Şampiyonası'nın da olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "Hem saha içinde hem saha dışında mutlu ve huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Sonuçta orada doğdum ve büyüdüm. Ailem orada, güven hissedeceğim yere gidiyorum. İnşallah benim için hayırlı olur. İyi bir performans gösterirsem Beşiktaş'a para kazandırırım. İnşallah gelir, devam ederim." diye konuştu.

Feyenoord ile henüz imzalanan bir sözleşmenin olmadığını kaydeden Oğuzhan, "Yarın sağlık kontrolünden geçeceğim." ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüştüğünü vurgulayarak, "Sergen hoca ile konuştum. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Onun da benimle ilgili düşünceleri vardı. Kararımı daha önce vermiştim. İnşallah iki taraf için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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