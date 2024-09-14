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Spor, Futbol

Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

Ramazan Kaya  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi yendi

Sivas

İlk yarı 

1. dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada Gaziantep FK, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Kenan Kodro ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Nikolic'i çalımla geçmek isterken yerde kalınca hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, topu ağlara gönderdi: 0-1.

37. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Soldan korner kullanan Pritchard'ın ortasında, ceza sahasında Manaj kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

47. dakikada gelişen Sivasspor atağında rakibini çalımla geçen Turgunboev'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

63. dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışında topla buluşan Turgunboev'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan çalımla ceza sahasına giren Turgunboev'in ortasını kaleci Nikolic'i çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Charisis'in şutu defanstan döndü. Topu önünde bulan Balde'nin şutunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

81. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Okereke'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Nikolic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakika Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Moutoussamy'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Murat Paluli'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Konuk takım atağında sol arka direkte topla buluşan Kenan Kodro, ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

Sivasspor, müsabakadan 3-2 üstün ayrıldı.

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