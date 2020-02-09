Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un açıklamalarına yönelik, "Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın." dedi.
İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap veren Mustafa Cengiz, "Genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Olaylar o hale geldi ki bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız ve kardeşimiz. Farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Bütün söylemlerimizde futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımızı örtmek için sokağa dökmek gibi anlama gelecek söylemlerden kaçınalım. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Hakem hataları da olabilir. Bu söylemleri kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın." ifadelerini kullandı.
"Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür"
Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için açılan davanın salı günü gerçekleştirilecek olmasıyla ilgili şunları kaydetti:
"Kayyum tehlikesi var. 100 yıllık tarihi içinde ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz. Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu."
Fenerbahçe derbisi
Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile 23 Şubat Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini aktardı.
Fenerbahçe'yi uzun süredir deplasmanda yenemediklerini hatırlatan Cengiz, "Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil ve mümkün olan en az hakem hatası olsun. Lehimize de hakem hatası istemiyoruz. Biz orada yenebiliriz de." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig'de adil bir yarış olmasını dileyen Mustafa Cengiz, "Herkesin yaralı olduğu yerde konsensustan bahsetmek çok zor. Ama bu birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz. Bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Bundan bizim keyif ve zevk almamız lazım. Yeter ki adil bir yarış olsun." dedi.
Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Başkan Cengiz, "Hocamızın ifade ettiği gibi son düdük çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Tüm takımlara saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum." diye görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.