İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.
Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.